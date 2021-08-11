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Общество11 августа 2021 10:27

В Свердловской области могут ввести бесплатную вакцинацию от коронавируса для мигрантов

Этот вопрос еще решается, отмечают в Городском центре медицинской профилактики
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса

В Свердловской области продолжается вакцинация против коронавируса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области могут ввести бесплатную вакцинацию против коронавируса для мигрантов. Об этом сегодня, 11 августа, рассказали в Городском центре медицинской профилактики.

- Этот вопрос по платной или бесплатной вакцинации мигрантов решается. Мигранты, имеющие паспорта и СНИЛС могут прививаться в порядке живой очереди и это сегодня делается, - сказал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики»