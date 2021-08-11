Эксперты назвали вакансии в Екатеринбурге с зарплатой выше 100 тысяч рублей

Часто работникам плюсом к высокой зарплате предлагают гибкое начало рабочего дня и возможность выполнять свои обязанности удаленно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Екатеринбурге. Самую высокую зарплату в 180 тысяч рублей обещают ведущему Java-разработчику. Об этом сообщает сервис по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

- На данной позиции требуется высшее техническое образование, желательно − в сфере информационных технологи, - говорится в исследовании.

Ведущий Java-разработчик должен иметь опыт управления командами разработчиков и работы в области разработки информационных систем от пяти лет. Также ему нужно знать несколько языков программирования. В свою очередь работодатель предлагает офис в центре города, гибкое начало рабочего дня и возможность работать удаленно. Кроме того работнику обещают подарки детям на Новый год и денежные выплаты к значимым датам.

176 тысяч рублей в месяц и дополнительные премии в Екатеринбурге готовы платить руководителю промышленных проектов. От него требуется опыт работы на аналогичной должности не меньше года. Также желательно знание английского языка и готовность к командировкам по стране. Офис компании, которая предлагает вакансию, располагается в Ельцин центре. Сотрудник может работать удаленно, ему будут компенсировать расходы на мобильную связь и бензин для автомобиля.

На третьем месте по размеру зарплаты стоит вакансия главного инженера проекта (главного архитектора проекта. Ему собираются платить от 110 до 130 тысяч рублей ежемесячно. Требования компании к кандидату: высшее профильное образование и опыт работы от трех лет.

На четвертом месте расположилась должность программиста «1С» с зарплатой до 100 тысяч рублей. Компания предлагает будущему сотруднику парковку или доставку служебным транспортом, гибкий график начала рабочего дня, корпоративное обучение и дополнительную оплату профессиональных курсов.

Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий в Екатеринбурге IT – VoIP-инженер (инженер из телефонии) с заработной платой от 80до 100 тысяч рублей. Работодатель ищет работника с опытом от одного года. Компания готова бесплатно возить сотрудника до работы и готова помочь с переездом из другого города и предоставить жилье. Также работнику обещают бесплатный спортзал на территории организации с тренером, штатного стоматолога и терапевта. Кроме того, сотрудник сможет покупать продукцию компании по оптовым ценам и получать билеты на матчи ФК «Урал» и ХК «Автомобилист».

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