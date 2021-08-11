В Екатеринбурге пьяный мужчина обокрал 93-летнюю труженицу тыла

Обвиняемый полностью признал вину и возместил часть украденной суммы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина украл с банковской карты 93-летней пенсионерки 75 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Прокуратура Верх-Исетского района г. Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1989 года рождения, - говорится в сообщении.

По данным следствия, 22 мая пьяный 32-летний екатеринбурженец пришел в квартиру своей соседки. Ей оказалась 93-летняя труженица тыла. Мужчина попросил одолжить ему тысячу рублей. Пенсионерка дала ему свою банковскую карту, чтобы он снял с нее эту сумму.

В этот же день обвиняемый воспользовался банкоматом и увидел, что баланс карты во много раз превышает обговоренную сумму. Мужчина за четыре операции снял 75 тысяч рублей. Деньги он потратил, в том числе, на алкоголь. На следующий день 93-летняя пенсионерка попыталась оплатить покупку в продуктовом магазине и заметила пропажу денег.

Мужчина обвиняется по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину). Обвиняемый полностью признал вину и возместил ей часть украденной суммы. Дело направлено в суд. Екатеринбуржцу грозит до шести лет лишения свободы.

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