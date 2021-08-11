Спасатели назвали предварительную причину пожара на Юго-Западе

Из дома эвакуировали 96 человек. Фото: Из дома эвакуировали 96 человек

Причиной пожара в квартире на бульваре Денисова-Уральского в Екатеринбурге может быть неправильное обращение с огнем. Об этом «КП Екатеринбург» рассказали в МЧС по Свердловской области.

- На площади 10 квадратных метров сгорело домашнее имущество в квартире, расположенной на третьем этаже муниципального 12-ти этажного жилого дома, - рассказали в ведомстве.

Из дома эвакуировали 96 человек, из них шесть детей. При этом с помощью спасательных устройств вытащили 16 жителей дома. В результате пожара пострадал один человек.

В тушении пожара были задействованы 8 единиц техники и 20 человек личного состава. Огонь удалось локализовать в 03:55. Через три минуты завершилось открытое горение. В 08:09 спасатели закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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