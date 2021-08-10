В Нижнем Тагиле 83-летняя пенсионерка перевела мошенникам 900 тысяч рублей

Пожилая тагильчанка дважды ездила в уральскую столицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 83-летняя женщина лишилась 900 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пенсионерка обратилась в полицию и рассказала, что ей на мобильный позвонили неизвестные и рассказали, что аферисты получили доступ к ее сбережениям, поэтому необходимо срочно связаться с «представителями Центробанка».

- «Сотрудник банка» была настолько внимательна и убедительна, что уговорила пожилую женщину на поездку в Екатеринбург. Она даже вызвала такси пенсионерке и была постоянно с ней на связи, давая инструкции, куда ехать и что делать, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Пожилая тагильчанка дважды ездила в уральскую столицу, в первый раз она сняла со своего счета 400 тысяч и перевела их мошенникам. Также она отдала полмиллиона со счета умершего супруга.

Только после этого пострадавшая рассказала о своих приключениях внучке, которая и объяснила бабушке, что ее обманули. Сейчас в полиции проводят проверку.