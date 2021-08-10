На Урале задержали серийного угонщика автомобилей

Угонщик попался прямо в руки росгвардейцам и полицейским, пытаясь спрятаться в подъезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Тагиле накануне ночью, 9 августа росгвардейцам, патрулирующим улицы города поступило сообщение об угоне ВАЗ-2112, которая была припаркована возле дома на улице Строительной. Сотрудники Росгвардии начали искать автомобиль и вскоре заметили его проезжающим по Островского. Водителя потребовали остановиться для проверки документов, однако он только больше жал на газ и пытался скрыться.

- Порядка двадцати минут лихач уходил от погони пока не был загнан в тупик - во двор дома на улице Островского. Но и тут он попытался скрыться от преследования. Мужчина бросил автомобиль и забежал в подъезд указанного дома. В это время на место происшествия прибыл участковый уполномоченный, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии Свердловской области.

Мужчина надеялся, что спрячется у подруги, живущей в этом подъезде. Но она по какой-то причине не открыла ему дверь, и угонщик попался прямо в руки росгвардейцам и полицейским.

27-летний задержанный мужчина оказался серийным угонщиком - ранее он уже был судим за угон и кражи. В этот раз он угнал автомобиль у друга, с которым вместе распивал алкоголь.

- Когда товарищ уснул, молодой человек взял без спроса ключи от его автомобиля и уехал. Через некоторое время автовладелец проснулся, обнаружил пропажу и сообщил об этом в полицию, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии Свердловской области.

Владелец машины уже обратился в правоохранительные органы с заявлением об угоне. Полиция проводит проверку.

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