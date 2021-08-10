На Урале мужчина попался на взятке сотрудникам ДПС

В присутствии понятых полицейские изъяли 10 тысяч рублей, которые гражданин дал сотрудникам ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мужчину подозревают в даче взятки в размере 10 тысяч рублей сотрудникам ДПС. Об этом сообщает УМВД по Екатеринбургу.

7 августа патрульные остановили машину Daewoo Nexia. За ее рулем был 35-летний мужчина, у которого нет водительских прав. Нарушитель объяснил сотрудникам ДПС, что взял машину у знакомого, чтобы съездить в магазин.

- Инспекторы ДПС разъяснили водителю ответственность за данное нарушение, предусмотренное статьей 12.7 КоАП РФ. Нарушитель, в свою очередь, за не составление административного материала предложил полицейским откупиться, - говорится в сообщении.

Патрульные объяснили мужчине, что взятка уголовно наказуема. Несмотря на это, гражданин достал деньги и положил их в бардачок машины ДПС. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа. В присутствии понятых полицейские изъяли 10 тысяч рублей. Водителя без прав, пытавшегося дать взятку, доставили в отдел полиции.

Сейчас на мужчину заведено уголовное дело по части 1 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу». Водителю грозит до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.

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