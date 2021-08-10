На Уралмаше пропала девочка-подросток

У девочки серо-карие глаза, длинные темно-русые волосы и веснушки на лице
В Екатеринбурге волонтеры ищут 14-летнюю Валерию Азанову, которая пропала на Уралмаше. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Девочка пропала 9 августа 2021 года.
Приметы:
Рост: 160 см
Телосложение: среднее
Цвет глаз: серо-карие
Волосы: длинные темно-русые
Особые приметы: веснушки
Делом пропавшего подростка занимается отдел полиции №15. Стражи порядка просят всех, кто знает, где находится Валерия Азанова, звонить по телефону 8 (343) 356-42-15.
Волонтеры поискового отряда также просят сообщать информацию руководителю поискового отряда Наталии по номеру 8-900-044-02-20.
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