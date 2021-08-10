На Уралмаше пропала девочка-подросток

У девочки серо-карие глаза, длинные темно-русые волосы и веснушки на лице

В Екатеринбурге волонтеры ищут 14-летнюю Валерию Азанову, которая пропала на Уралмаше. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

Девочка пропала 9 августа 2021 года.

Приметы:

Рост: 160 см

Телосложение: среднее

Цвет глаз: серо-карие

Волосы: длинные темно-русые

Особые приметы: веснушки

Делом пропавшего подростка занимается отдел полиции №15. Стражи порядка просят всех, кто знает, где находится Валерия Азанова, звонить по телефону 8 (343) 356-42-15.

Волонтеры поискового отряда также просят сообщать информацию руководителю поискового отряда Наталии по номеру 8-900-044-02-20.

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