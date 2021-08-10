Вклады свердловчан в банках выросли на 1,2 миллиарда рублей

В среднем на одного жителя региона приходится 182 тысячи рублей банковских накоплений Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на 1 июля 2021 года жители Екатеринбурга и Свердловской области хранят в банках 783 миллиарда рублей. За год объем вкладов подрос на 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Уральское отделение управления ЦБ РФ.

Большая часть вкладов свердловчан оформлена в рублях. В среднем на каждого жителя Свердловской области приходится по 182 тысячи рублей банковских накоплений

- Банковский вклад остается самым популярным инструментом сбережения средств у населения. С одной стороны, это объясняется его надежностью: средства граждан до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством. С другой стороны - простотой его оформления, - говорит начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

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