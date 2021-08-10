Скончался создатель Ирбитского музея ИЗО, где были найдены картины Рубенса

Валерий Андреевич внес большой личный вклад в сохранение художественного наследия Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале на 73-м году жизни скончался создатель Ирбитского государственного музея изобразительных искусств, заслуженный работник культуры РФ и Почетный гражданин Ирбита Валерий Карпов. О его кончине сообщил на своей странице в Facebook научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Сергей Скобов.

- Валерий Андреевич был, пожалуй самым безумным музейщиков Урала, готовым на все - ради создания музеев и спасения художественного наследия, - написал он.

Соболезнование родным, друзьям и коллегам Валерия Карпова выразили в правительстве Свердловской области, отметив его вклад в сохранение художественного наследия Свердловской области, реставрацию произведений искусства мирового уровня.

- Он вел большую просветительскую работу, организовывал уникальные выставки и экспозиции, был опытнейшим экспертом в сфере графики, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Отметим, что музей, который создал Валерий Карпов, известен тем, что в нем нашли подлинники Питера Рубенса - в 2012 году полотно «Кающаяся Мария Магдалина с сестрой Марфой», а в 2019 году картину «Положение во гроб».