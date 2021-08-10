В Екатеринбурге пенсионер перевел мошенникам 6,8 миллиона рублей

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге 71-летний мужчина почти месяц переводил злоумышленникам сотни тысяч рублей. Суммарно он перевел мошенникам 6,8 миллиона рублей. Об этом сообщает городское УМВД.
- По словам потерпевшего, в период с 13 июля по 2 августа ему под видом сотрудников банков звонили неизвестные и под различным предлогом сообщали о необходимости перевести сбережения на «безопасные» счета, - говорится в сообщении.
Пенсионер поверил мошенникам. Он все деньги со своих счетов и через банкомат перевел их злоумышленникам. В один из дней потерпевший совершил 77 переводов по 15 тысяч рублей. Помимо этого телефонные мошенники убедили пенсионера оформить кредит на один миллион рублей и перевести им на счета.
Пострадавший обратился в полицию 9 августа. Стражи порядка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.
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