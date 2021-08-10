«Ночь кино» на Урале состоится, но с коронавирусными ограничениями

В Свердловской области будет 16 открытых площадок. Фото: Свердловский областной фильмофонд

В Свердловской области «Ночь кино» пройдет 28 августа. Во всем регионе будет открыта 81 площадка, но заполняемость залов не будет превышать 75% от вместимости. Об этом сообщает Свердловский областной фильмофонд.

- Кинопоказы будут организованы с учетом правил безопасности, установленных Роспотребнадзором в связи с пандемией коронавируса, - говорится в сообщении.

Площадки «Ночи кино» откроются во дворцах и домах культуры, клубных системах, библиотеках, кинотеатрах, фильмофондах, парках культуры и отдыха. В городе Каменск-Уральский фильмы будут показывать в Ледовом дворце. А в Березовском будет работать автокинотеатр.

В Свердловской области будет 16 открытых площадок. В Екатеринбурге акция пройдет на восьми площадках. Среди них «Дом Кино», Свердловский областной фильмофонд, ТРЦ «Мега», КДЦ «Дружба», премьер залы «Заря», «Парк Хаус», «Омега» и «Гранат».

«Ночь кино» начнется в 20:00. На все сеансы вход будет свободный. Свердловчане смогут посмотреть фильмы «Пальма» Александра Домогарова младшего, «Огонь» Алексея Нужного и «Конек-Горбунок» Олега Погодина. Эти картины стали рекордсменами в российском прокате в 2020 и 2021 годах.

В прошлом году из-за коронавирусных ограничений «Ночь кино» проходила только на открытых площадках. В регионе работали только 20 площадок. Акцию посетили около 7,5 тысячи зрителей.

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