На Урале разрабатывают приложение для детей с ВИЧ

Система не будет хранить личные данные пользователей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале разрабатывают первое в России приложение для детей, живущих с вирусом иммунодефицита. Идеей занимается аспирантка Уральского государственного медицинского университета Наталья Савченко, которая выиграла полумиллионный грант в конкурсе «УМНИК» Фонда содействия инновациям.

- Приложение будет специально адаптировано для детей и подростков. Помимо справочной информации и возможности общения со своим лечащим врачом, будут внедрены элементы геймификации и система бонусов, - рассказывает пресс-служба Фонд содействия инновациям по Свердловской области.

Приложение назовут EasyLife. Оно будет сообщать ребенку о приеме антиретровирусной терапии замаскированными напоминаниями. Также в нем врач сможет общаться со своими пациентами и давать им индивидуальные рекомендации.

Кроме того команда проекта изучит микробиоты кожи у детей с вирусом иммунодефицита и оснастит софт алгоритмом, который поможет медикам вести лечение дерматозов.

Савченко отметила, что система не будет хранить личные данные пользователей. Общение с врачами будет происходить через персональный код авторизации. При установке EasyLife пациенту предложат ввести свой ник и результаты последних анализов. В специальных полях можно будет написать о вирусной нагрузке, количестве T-лимфоцитов и жалобах на кожные заболевания.

Свердловская аспирантка выиграла полумиллионный грант на разработку демоверсии EasyLife. Савченко собирается получить патент на свой проект и запустить приложение. Сейчас на всем отечественном подобного софта нет. Существуют зарубежные приложения для людей с ВИЧ, но они устроены по типу органайзера.

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