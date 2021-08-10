В Екатеринбурге столкнулись маршрутка и троллейбус

От удара у троллейбуса выбило стекло Фото: читатель КП-Екатеринбург
В Екатеринбурге сегодня утром, 10 августа, на остановке Гагарина в сторону Трансагентства столкнулись троллейбус № 7 и маршрутка № 070.
- Водитель троллейбуса начал отъезжать от остановки. Сзади за ним стояли два автобуса. А 070 как обычно, ему нужно быть впереди всех, тем более они практически вместе едут с 7 маршрутом, поэтому он решил объехать его спереди, и произошло ДТП, - рассказали очевидцы.
От удара в троллейбусе возле места водителя выбило стекло. К счастью, по данным ГИБДД Екатеринбурга, пассажиры и водители общественного транспорта не пострадали.
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