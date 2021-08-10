В Екатеринбурге планируют закупить новые троллейбусы

Городские власти готовят документы для того, чтобы подать заявку на участие в федеральной программе обновления электротранспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга планирует закупить партию новых троллейбусов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города. Сейчас городские власти готовят документы для того, чтобы подать заявку на участие в федеральной программе обновления электротранспорта.

- В зависимости от одобрения заявки и выделения финансирования, будут подготовлены документы для конкурса на закупку. А там определится компания, которая его выиграет, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, в октябре 2021 года на улицы Екатеринбурга выйдут 60 новых автобусов. Они будут ездить на маршрутам № 24, 28 и 61.

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