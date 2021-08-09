В Свердловской области снизились цены на популярные продукты

В Свердловской области снизились цены на соль, яблоки и пшено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снизались цены на несколько популярных продуктов, среди них яблоки, соль и пшено. Это произошло по итогами июля 2021 года, сообщает Свердловскстат.

На поваренную соль цена снизилась на 3,1%, а в среднем ее килограмм стал стоить 11 рублей 92 копейки. Яблоки стали стоить 121 рубль 86 копеек за килограмм, тем самым приблизившись к уровню прошлого года, подешевев на 19,71%. Средняя цена пшена – 72 рубля 41 копейка, а снижение произошло на 11,31%.

Напомним, в прошлом месяце резко подешевели овощи, в том числе произошло снижение цены на морковь, но, по данным ведомства, за год цены на нее выросли на 94,17%, а средняя цена килограмма стала стоить 97 рубля 04 копейки.