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Общество9 августа 2021 13:56

Екатеринбурженки отсудили полмиллиона рублей за некачественную квартиру

Женщины пошли в суд, когда нашли в своем доме трещины, отслоившуюся штукатурку и вздутые обои
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Женщины подали застройщику претензию о выплате стоимости устранения недостатков

Женщины подали застройщику претензию о выплате стоимости устранения недостатков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две жительницы Екатеринбурга Елена и Ольга купили четырехкомнатную квартиру в доме на улице Раевского в марте 2019 года. Сначала все было хорошо - новое жилье казалось новым владелицам замечательным, но спустя время они начали находить, то трещины, то отслоившуюся штукатурку и вздутые обои, и другие недостатки строительно-монтажных и отделочных работ. Ремонт обошелся бы женщинам в больше полмиллиона рублей.

В октябре 2020 года женщины подали застройщику претензию о выплате стоимости устранения недостатков, но «Стройтэк-Инвест» оставил ее без удовлетворения. Тогда Елена и Ольга обратились в Кировский районный суд.

- Согласно экспертному заключению в квартире имеются устранимые строительные недостатки, которые являются следствием нарушения строительных норм и правил на этапе производства отделочных работ при строительстве жилого дома. Общая стоимость строительно-отделочных работ и материалов составила 324 305 рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда.

В итоге суд постановил, что застройщик должен выплатить владелицам квартиры по 295 436 рублей. Компания не согласилась с этой суммой и пыталась ее обжаловать в высшей инстанции, однако Свердловский областной суд оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга. Оно вступило в законную силу.