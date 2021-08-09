Екатеринбурженки отсудили полмиллиона рублей за некачественную квартиру

Женщины подали застройщику претензию о выплате стоимости устранения недостатков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две жительницы Екатеринбурга Елена и Ольга купили четырехкомнатную квартиру в доме на улице Раевского в марте 2019 года. Сначала все было хорошо - новое жилье казалось новым владелицам замечательным, но спустя время они начали находить, то трещины, то отслоившуюся штукатурку и вздутые обои, и другие недостатки строительно-монтажных и отделочных работ. Ремонт обошелся бы женщинам в больше полмиллиона рублей.

В октябре 2020 года женщины подали застройщику претензию о выплате стоимости устранения недостатков, но «Стройтэк-Инвест» оставил ее без удовлетворения. Тогда Елена и Ольга обратились в Кировский районный суд.

- Согласно экспертному заключению в квартире имеются устранимые строительные недостатки, которые являются следствием нарушения строительных норм и правил на этапе производства отделочных работ при строительстве жилого дома. Общая стоимость строительно-отделочных работ и материалов составила 324 305 рублей, - рассказали в пресс-службе областного суда.

В итоге суд постановил, что застройщик должен выплатить владелицам квартиры по 295 436 рублей. Компания не согласилась с этой суммой и пыталась ее обжаловать в высшей инстанции, однако Свердловский областной суд оставил без изменений решение Кировского районного суда Екатеринбурга. Оно вступило в законную силу.