В Екатеринбурге начнут подготовку к строительству линии для трамвая в Новокольцовский

Трамвайная ветка к Новокольцовскому должна обеспечить транспортную доступность этой удаленной территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начнут подготовку территории к строительству трамвайной ветки до жилого района Новокольцовского. Об этом сообщает администрация города.

- Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории, - говорится в сообщении.

Трамвай поедет от кольца на улице Юлиуса Фучика по улицам Щербакова, Лыжников, Варшавской, Новокольцовской и Александровскому бульвару. Трамвайная ветка к Новокольцовскому должна обеспечить транспортную доступность этой удаленной территории.

Микрорайон Новокольцовский расположен между центром города и международным аэропортом Кольцово. Здесь ведется строительство Деревни Универсиады. После окончания спортивных игр площадка станет кампусом Уральского федерального университета.

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