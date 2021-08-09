В центре Екатеринбурга столкнулись три машины

Водитель Audi TT отказался от госпитализации. Фото: скриншот видео «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге в ночь с 8 на 9 августа на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта столкнулись три иномарки. Об этом сообщает городское ГИБДД.
По предварительной информации, водитель Audi двигался по улице 8 Марта в сторону проспекта Ленина и на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева при повороте налево не уступил дорогу BMW и Volkswagen, которые ехали прямо.
-Водитель автомобиля Audi TT осмотрен бригадой скорой помощи, от госпитализации отказался, - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД по Екатеринбургу, у трех водителей не было полисов об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Всех водителей привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. Они заплатят штрафы в размере 800 рублей.
Из-за отсутствия полисов возмещать ущерб, нанесенный в ДТП, владельцы иномарок будут в гражданском порядке.
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