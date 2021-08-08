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Общество8 августа 2021 16:48

Погода в Екатеринбурге на 9 августа 2021 года: пасмурно и тепло

В уральской столице почти июльское тепло и нет дождей
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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9 августа в Екатеринбурге будет пасмурно

9 августа в Екатеринбурге будет пасмурно

Фото: Лев ИСТОМИН

В понедельник, 9 августа 2021 года, в Екатеринбурге будет тепло и пасмурно, солнце лишь ненадолго покажется из-за туч

В первой половине дня столбики термометра будут держаться на отметках в +14 … +19 градусов, установится областная погода.

Днем температура повысится до +23 градусов, будет облачно с прояснениями, но к вечеру немного похолодает до +16. Ночью будет +14 градусов, что немного выше нормы для августа на Урале.

Ветер на протяжении всего дня будет северо-западным, скорость – 3 метра в секунду.