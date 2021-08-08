Нижний Тагил отмечает День рождения

Массовые мероприятия в Нижнем Тагиле отменили Фото: Лев ИСТОМИН

8 августа 2021 года Нижний Тагил отмечает 299-й День рождения. С праздником горожан поздравил глава города Владислав Пинаев.

Градоначальник напомнил, что у города особая миссия – быть великим тружеником и опорой государства. Здесь накоплен большой промышленный, интеллектуальный и культурный потенциал.

- Нижнему Тагилу всегда принадлежала значимая роль в социально-экономическом развитии не только Урала, но и всей страны, - говорил Владислав Пинаев.

Из-за пандемии коронавируса праздник проходит в онлайн-формате. Часть мероприятий пройдет в очном формате. К примеру, это мастер-классы и экскурсии от Нижнетагильского музея изобразительных искусств.