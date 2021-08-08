В Екатеринбурге мужчина с татуировкой на спине украл японский мотоцикл

Мужчинам попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Отделение пропаганды УМВД РФ по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, который в середине июля узнал японский мотоцикл Kawasaki за 250 тысяч рублей у одного из домов по улице Колхозников в Чкаловском районе.

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. У него имеются татуировки на груди и спине. Позже транспортное средство нашла в лесу под Сысертью.

- По факту кражи следственным подразделением отдела полиции № 13 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК Российской Федерации, - рассказывают в отделении по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.

Информацию о злоумышленнике на условиях конфиденциальности можно передать по телефонам 356-42-13, 219-93-97, 356-43-55 и 02.