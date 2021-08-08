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Общество8 августа 2021 8:30

Погоду 8 августа на Урале определяет гребень антициклона

В Свердловской области ожидаются порывистый ветер и грозы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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В отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы

В отдельных районах Свердловской области ожидаются грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области 8 августа 2021 года определяется гребнем антициклоном. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

В целом по Свердловской области ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 16 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до отметки до 18 – 23 градусов.

В Екатеринбурге возможны небольшие осадки в виде дождя, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду, воздух днем прогреется до 23 градусов.

Грозы ожидаются на востоке и севере Среднего Урала, на западе, юге области и в Нижнем Тагиле (+окрестности) осадков не ожидается.