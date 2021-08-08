Утром на Уктусе полыхал пассажирский автобус

На место ЧП выезжали только сотрудники МЧС. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбург утром 8 августа на Уктусе загорелся пассажирский автобус, у которого вспыхнула задняя часть. На место оперативно прибыли спасатели.

Инцидент произошел на пересечении улиц Самолетная и Щербакова. После тушения часть проезжей части оказалась залита пожарной пеной. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщают очевидцы.

Информация о ДТП в ГИБДД не поступала. Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

- Информация о происшествии в дежурную часть ГИБДД Екатеринбурга не поступала, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе городской автоинспекции.