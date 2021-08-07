За минувшие сутки от коронавируса скончались 23 уральца

За минувшие сутки в области зарегистрировали 520 новых случаев заражения Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Свердловской области 23 человека скончались от коронавируса. Это повтроение антирекорда от 31 июля, региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что всего жертвами пандемии на Урале стали 4514 человек.

- Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 111 057.Состояние 822 госпитализированных оценивается как тяжелое, 490 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 409 – на аппаратах ИВЛ, - сообщают в оперштабе.

Напомним, за минувшие сутки в области зарегистрировали 520 новых случаев заражения, 150 из которых приходятся на уральскую столицу. Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Дегтярске, Богдановиче, Бисерти, Реже, Североуральске, Красноуральске, Кушве, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле и других населенных пунктах.