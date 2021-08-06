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Общество6 августа 2021 22:45

В Свердловской области будет выбран лучший руководитель сельхозпредприятия

Победителей конкурса наградят Благодарственным письмом губернатора
Алена ЗАХАРОВА
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Конкурс проводится с целью выявления лучших руководителей сельскохозяйственных организаций

Конкурс проводится с целью выявления лучших руководителей сельскохозяйственных организаций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области выберут лучшего руководителя сельскохозяйственного предприятия. Приказ о проведении конкурса подписал Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

- Конкурс проводится с целью выявления лучших руководителей сельскохозяйственных организаций в Свердловской области по показателям работы за отчетный финансовый год, - говорится в документе.

Первый этап конкурса будет – районный. Он состоится до 10 сентября. На нем рассмотрят заявки конкурсные комиссии, созданные из руководителей сельхозпредприятий. Второй этап пройдет до 1 октября и будет областным. Здесь заявки будет рассматривать комиссия при министерстве АПК во главе с министром. Победителей конкурса наградят Благодарственным письмом губернатора Свердловской области.