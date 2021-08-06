В Екатеринбурге во дворе жилого дома на «Пионерке» нашли труп мужчины

Сыщики уголовного розыска сняли отпечатки пальцев и направили их на исследования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге около жилого дома на улице Железнодорожников в Пионерском микрорайоне случайные прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что погибший мог быть бездомным.

- На месте обнаружения тела мужчины работают сотрудники Отдела полиции № 3 УМВД по Екатеринбургу, а также специалисты районного СКР. Сыщики уголовного розыска сняли отпечатки пальцев и направили их на исследования в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области с целью установления его личности, - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, скончавшийся телесных повреждений не имеет. Возможно, ему внезапно стало плохо. Собранные материалы полиция передала по подследственности следователям СКР для принятия процессуального решения.