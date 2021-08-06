На Щербакова из-за обрыва провода встали троллейбусы

Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
В Екатеринбурге, на улице Щербакова из-за обрыва провода встали троллейбусы в сторону центра. Инцидент произошел недалеко от остановки «Артиллерийский институт». Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.
- Встали троллейбусы по Щербакова, обрыв провода, сказали часа на два точно. Во время движения троллейбуса на провода попала ветка из-за ветра, штанга зацепилась и слетела с провода, тем самым его зацепив и оборвав, - рассказал подписчик группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».
В «Гортрансе» подтвердили информации об обрыве провода и рассказали, что на место уже выехала ремонтная бригада. Движение в сторону центра города на участке дороги, где встали троллейбусы, сейчас затруднено.
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