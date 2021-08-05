В Екатеринбурге появился туристический маршрут по Юго-Западному району

Маршрут расскажет как строили Юго-Западный район Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появился новый туристический маршрут по Юго-Западному району. Он создан на портале виртуальных путешествий в рамках проекта «Живые дома Урала». Прогуляться по маршруту можно самостоятельно или с виртуальным гидом

В программе путешествия информация о строителях объекта. Также можно узнать о технологиях, которые применялись при строительстве.

- Маршрут расскажет, каким образом огромный торфяник строители превратили в один из самых развитых районов города, как Борис Ельцин смог смонтировать 75-квартирный дом за пять дней и познакомит с первыми свердловскими девятиэтажками, двенадцатиэтажными и шестнадцатиэтажными домами", - рассказал заместитель генерального директора по связям с общественностью "Уральского объединения строителей" Денис Снетков.

В ходе экскурсии можно узнать и интересные факты, например, почему для строительства медгородка использовали взрывчатку и сколько платили строителям за возведение самого длинного пятиэтажного дома в Свердловске.