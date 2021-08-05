Для разработки генплана мэрия Екатеринбурга планирует привлечь жителей города

Свои предложения в генплан могут внести жители города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга во время разработки нового генплана города хотят провести общественные слушания и собрать пожелания граждан.

- Весной и летом, если эпидситуация позволит, мы планируем провести очные встречи в каких-то клубах, куда могли бы прийти люди. Будем принимать и письменные, и электронные заявки, – сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов.

Новый генплан будет действовать до 2045 года. Его принятия намечено на 2024 год, а слушания будут проходить в 2022 и 2023 году. Свои предложения могут внести не только жители города, но и предприятия и организации.