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Общество5 августа 2021 22:14

Для разработки генплана мэрия Екатеринбурга планирует привлечь жителей города

Слушания будут проходить в 2022 и 2023 году
Алена ЗАХАРОВА
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Свои предложения в генплан могут внести жители города

Свои предложения в генплан могут внести жители города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга во время разработки нового генплана города хотят провести общественные слушания и собрать пожелания граждан.

- Весной и летом, если эпидситуация позволит, мы планируем провести очные встречи в каких-то клубах, куда могли бы прийти люди. Будем принимать и письменные, и электронные заявки, – сообщил вице-мэр по строительству Рустам Галямов.

Новый генплан будет действовать до 2045 года. Его принятия намечено на 2024 год, а слушания будут проходить в 2022 и 2023 году. Свои предложения могут внести не только жители города, но и предприятия и организации.