В Екатеринбурге недалеко от Ельцин-центра открылся Сад трав

Фото: пресс-служба Ельцин-центра

В Екатеринбурге рядом с Ельцин-центром прошло торжественное открытие Сада трав. Проект представили губернатор Свердловской области и глава города Алексей Орлов. В разработке концепции приняла участие ландшафтный архитектор Надежда Астанина. Посадкой растений занимались екатеринбургская компания Hopta landscape.

- Растения подобраны так, чтобы в любой сезон сохранять свою декоративность. Здесь высажены душевник, котовник Фассена, котовник полусидячий, манжетка, герани, калимерис, зопник, иссоп лекарственный и другие редкие для современных городов растения, - отметили в пресс-службе Ельцин-центра.

Всего в саду высадили около ста видов растений, а всего больше шести тысяч. Вечером и ночью цветочные композиции, деревья и арт-объекты подсвечиваются. В администрации выразили надежду, что этот природный уголок станет любимым местом не только горожан, но и гостей Екатеринбурга.