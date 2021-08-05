В Екатеринбурге водитель иномарки сбил бабушку на велосипеде

Авария произошла в районе станции метро «Уралмаш». Фото: скриншот видео «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге водитель легковушки сбил бабушку на велосипеде. Об этом сообщает группа «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 4 августа в районе станции метро «Уралмаш». ДТП попало на видеозапись.

На кадрах видно, что после того, как водитель сбил пожилую женщину, он отъехал немного назад и скрылся с места ДТП.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу «КП Екатеринбург» сообщили, что информация о такой аварии к ним не поступала. Сведения передали инспектору по розыску.