У жителя Екатеринбурга нашли 55 тысяч пачек контрафактных сигарет

Стоимость изъятого товара достигает одного миллиона рублей
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Екатеринбурге в складском помещении на улице Комсомольская найдены 55 тысяч пачек контрафактных сигарет без акцизных и специальных марок. Об этом сообщает городское УМВД.
- Образцы указанной продукции были направлены на экспертизу, которая подтвердила её контрафактность, - говорится в сообщении.
Стоимость изъятого товара достигает одного миллиона рублей. Продукция принадлежит ранее не судимому местному жителю 53 лет. По версии следствия, мужчина хранил контрафакт, чтобы потом продавать его в Екатеринбурге.
Полиция возбудила уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Пока что 53-летний житель находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.
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