Возле Храма-на-Крови сгорела машина такси

Автомобилисты как ни в чем не бывало проезжали мимо полыхающей машины Фото: скриншот с видео

Возле Храма-на-Крови накануне ночью, 4 августа, прямо посреди дороги сгорела машина такси. Возгорание автомобиля попало на видео. Судя по нему, автомобилисты как ни в чем не бывало проезжали мимо полыхающей машины.

- В 21:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Царская, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Огонь повредил моторный отсек легкового автомобиля Lada Granta. На место возгорания выезжали 4 человека личного состава и 1 единица техники МЧС. Спасатели справились с огнем за две минуты.