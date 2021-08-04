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Общество4 августа 2021 23:37

В Екатеринбурге проект биатлонного комплекса имени Антона Шипулина не прошел госэкспертизу

Его хотя разместить в районе 11-го км Московского тракта
Алена ЗАХАРОВА
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По проекту спортивный комплекс предусматривает 10 спортивных площадок

По проекту спортивный комплекс предусматривает 10 спортивных площадок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проектная документация многофункционального биатлонного комплекса имени известного спортсмена Антона Шипулина не прошла государственную экспертизу. Биатлонный комплекс для соревнований разного уровня планировалась разместить в районе 11-го км Московского тракта в Екатеринбурге.

- Результат экспертизы: отрицательное заключение - об этом говорится в заключении, опубликованном в едином государственном реестре.

По проекту спортивный комплекс предусматривает 10 спортивных площадок, среди которых лыжно-биатлонный стадион, трассы для скандинавской ходьбы, тренировочная ледовая арена и бассейн. Застройщик комплекса - Центр спортивной подготовки сборных команд Свердловской области.