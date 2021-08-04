Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2021 10:54

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

Победитель еще не обращался за призом
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свердловчанин купил лотерейный билет за 500 рублей

Свердловчанин купил лотерейный билет за 500 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 10 миллионов рублей. Приз разыгрывался 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе лотереи.

- Счастливчиком 221624-го тиража оказался житель Екатеринбурга, - говорится в сообщении.

Свердловчанин купил лотерейный билет за 500 рублей в мобильном приложении. Чтобы выиграть, ему нужно было угадать все числа комбинации: восемь в первом поле и одно во втором.

Пока о победителе ничего не известно. Он еще не обращался в лотерейный центр.

Отметим, так как выигрыш составляет более четырех тысяч рублей по закону уралец должен будет выплатить от него 13% государству. В итоге житель Екатеринбурга получит на руки 8 700 520 рублей.