В Екатеринбурге пройдет последний этап опрессовок

Во время третьего этапа опрессовок было выявлено 18 повреждений

В Екатеринбурге пройдет последний - четвертый этап опрессовок. Гидравлические испытания будут проводиться с 9 по 13 августа без отключения горячей воды.

- Ремонт оборудования теплоисточников необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель - обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и ГВС потребителей в отопительном сезоне, - отметили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Напомним, что во время третьего этапа опрессовок было выявлено 18 повреждений в районе улиц Бабушкина, Фучика, Белинского, Сиреневый бульвар, Победы, 40-летия Комсомола, Завокзальная и Красных Командиров.