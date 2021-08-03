В Нижнем Тагиле полицейские поймали мигранта с крупной партией наркотиков

Во время обысков на съемной квартире молодого человека у него насчитали 130 свертков с героином Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники ППС задержали 23-летнего мигранта с наркотиками. Полицейские заметили подозрительного молодого человека, который при виде силовиков резко развернулся и попытался убежать. Во время погони старший сержант заметил, что парень выбрасывает из карманов пакетики с неизвестным веществом.

- Чтобы проверить предположения о наличии запрещенных веществ, патрульные вместе с задержанным прошли к месту, где тот что-то скинул. В траве лежал белый полиэтиленовый пакет, в котором находились пять свертков, перемотанных черной изолентой, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Во время обысков на съемной квартире молодого человека у него насчитали 130 свертков с героином. В общей сложности масса запрещенных веществ составила около 50 граммов. Оказалось, он собирался распространять их через «закладки». Возбуждено уголовное дело «Покушение на сбыт наркотических средств».