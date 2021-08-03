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Общество3 августа 2021 17:00

На Урале начальника подразделения железной дороги заподозрили в крупном мошенничестве

Мужчина присвоил себе больше миллиона рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Экс-начальник разработал целую схему по предоставлению фиктивных документов для получения средств

Экс-начальник разработал целую схему по предоставлению фиктивных документов для получения средств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области транспортная полиция заподозрила одного из руководителей подразделений местной железной дороги в крупном мошенничестве. Установлено, что с 2018 по 2020 годы мужчина забирал себе деньги, которые выделялись его подчиненным на покупку различных товаров. Экс-начальник разработал целую схему по предоставлению фиктивных документов для получения средств.

- В общей сложности путем обмана и злоупотребления доверием, злоумышленник похитил денежные средства своего предприятия в сумме более одного миллиона рублей, - отметили в управлении на транспорте по УрФО.

В отношении бывшего руководителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ведется расследование.