На Урале начальника подразделения железной дороги заподозрили в крупном мошенничестве

Экс-начальник разработал целую схему по предоставлению фиктивных документов для получения средств Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области транспортная полиция заподозрила одного из руководителей подразделений местной железной дороги в крупном мошенничестве. Установлено, что с 2018 по 2020 годы мужчина забирал себе деньги, которые выделялись его подчиненным на покупку различных товаров. Экс-начальник разработал целую схему по предоставлению фиктивных документов для получения средств.

- В общей сложности путем обмана и злоупотребления доверием, злоумышленник похитил денежные средства своего предприятия в сумме более одного миллиона рублей, - отметили в управлении на транспорте по УрФО.

В отношении бывшего руководителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Ведется расследование.