В Нижнем Тагиле пропал пенсионер: собирался идти в лес

В день пропажи на Валентине Левочкине были черные джинсы и черные остроносые туфли. Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция ищет 76-летнего пенсионера Валентина Левочкина, который страдает частичной потерей памяти. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское» в своей группе «ВКонтакте».

В полицию обратился сын пенсионера, который заметил его исчезновение.

- Мужчина рассказал, что 1 августа около 22:00 часов разговаривал с отцом по телефону, тот на здоровье не жаловался, зато выражал желание сходить в лес, - говорится в сообщении.

Сын не разрешил отцу идти одному на прогулку, так как волновался за него. На следующий день мужчина не дозвонился до своего отца. Он приехал в квартиру по улице Гвардейской, 49, но там никого не было. Телефон пенсионера лежал дома.

В день пропажи на Валентине Левочкине была серая летняя куртка, черные джинсы и черные остроносые туфли.

Полиция просит тех, кто видел пенсионера и располагает информацией о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-69-32.

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