Женщина въехала в дорожное ограждение на трассе «Пермь-Екатеринбург»

За девять лет вождения женщина один раз привлекалась к административной ответственности за проезд перекрестка на красный. Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

На трассе «Пермь-Екатеринбург» 30 июля 32-летняя женщина за рулем машины «Мазда 3» попала в аварию. Водитель ехала по Ново-Московскому тракту со стороны Первоуральска в Екатеринбург и врезалась в дорожное ограждение, разделяющее потоки машин. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Отмечается, что женщина в момент аварии не была пристегнута ремнем безопасности. Также у нее с собой не было страхового полиса. Сотрудники ГИБДД также установили, что за девять лет вождения водитель один раз привлекалась к административной ответственности за проезд перекрестка на красный сигнал светофора. Также она оказалась любителем поговорить по телефону во время вождения.

Сотрудники ГИБДД просмотрели камеры и заметили, что женщина часто разговаривает по телефону за рулем. Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

- Сотрудниками ГИБДД при просмотре записей с комплексов фиксации, установлено, что женщина, управляя автомашиной, постоянно разговаривает по телефону, возможно и в этот раз было так же, - говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии пострадала сама женщина. Ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка