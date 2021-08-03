В Екатеринбурге мошенники за два миллиона рублей «сняли порчу» с пенсионерки

Полиция просит граждан, которые имеют какую-то информацию о личности или местонахождении подозреваемых женщин, сообщить сведения. Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге 80-летняя женщина отдала свои накопления за 10 лет в размере двух миллионов рублей мошенникам. Две неизвестные женщины пришли к ней домой на улицу Мартовскую и заявили, что на пенсионерке лежит порча. Об этом сообщает УМВД России по городу.

- Чтобы избавиться от «проклятия» визитеры попросили принести все деньги, имеющиеся дома. Далее, проведя некие манипуляции с деньгами, похитительницы заставили потерпевшую выйти из дома, - говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда женщина вернулась домой, мошенники уже скрылись с ее деньгами. Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 158 УК Российской Федерации (Кража в особо крупном размере). Сейчас следствие ищет двух женщин, которые «снимали порчу».

Когда женщина вернулась домой, мошенники уже скрылись. Фото: УМВД России по г. Екатеринбургу

Приметы разыскиваемых:

1. На вид 30-35 лет славянской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения.

2. На вид 40-45 лет, неславянской внешности, рост 165-170 см, худощавого телосложения.

Полиция просит граждан, которые имеют какую-то информацию о личности или местонахождении этих женщин, сообщить сведения по телефонам (343)356-42-13, 356-43-55 либо 102 (02), а также в любой территориальный отдел внутренних дел.

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