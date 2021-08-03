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Общество3 августа 2021 9:20

Свердловские власти хотят начать учебный год без дистанта

Окончательное решение будет принято через две недели
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Как начнется новый учебный год - пока неизвестно

Как начнется новый учебный год - пока неизвестно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через две недели, то есть в середине августа, в каком формате начнется учебный год 2021/2022 в Екатеринбурге и Свердловской области. Пока власти региона пока не готовы принять окончательное решение. Об этом сообщил заместитель губернатора Павле Креков.

По словам Крекова, формат занятий будет зависеть от эпидемиологической ситуации, основанной на статистике по заболевшим коронавирусом гражданам. Если их число будет снижаться – то ученики отправятся в школы, если риски будут велики – будут учиться дистанционной.

В любом случае, будут сохранены меры безопасности.

- Никаких планов по смягчению ограничительных мер мы не имеем, и иметь не можем. Смягчение во многом зависит от соблюдения мер безопасности и вакцинации, - говорит заместитель губернатора Свердловской области.

Традиционных линеек на 1 сентября в этом году точно не будет.