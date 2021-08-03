В Екатеринбурге музей истории и генконсульство Германии проведут фестиваль «Геннин-fest»

Темой всех мероприятий будет история раннего города и формирование немецкой общины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге генеральное консульство Федеративной Республики Германии совместно с городским музеем истории проведут фестиваль «Геннин-fest». Мероприятие пройдет со 2 по 7 августа в рамках года Германии в России. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

- Мероприятие получило свое название в честь одного из основателей города Георга Вильгельма де Геннина. В 2021 году со дня его рождения исполняется 345 лет, - говорится в сообщении.

«Геннин-fest» стартовал 2 августа в 19:00 во дворике фотографического музея «Дом Метенкова» с лекции о небольшом немецком городе Зиген, где родился Георг Вильгельм де Геннин.

Фестиваль пройдет на нескольких площадках. В его рамках будут проведены лекции, мастер-классы, выставки, концерты и театральная постановка. Темой всех мероприятий будет история раннего Екатеринбурга и формирование в городе немецкой общины.

При этом, одним из главных мероприятий станет фотовыставка «Саксония: чарующее путешествие». Она будет проходить с 5 августа по 18 сентября в сквере на проспекте Ленина между улицами Вайнера и Сакко и Ванцетти. На выставке покажут 34 работы победителей конкурса журнала National Geographic.

6 августа в Музее истории Екатеринбурга пройдет концерт камерного оркестра B-A-C-H. Музыканты исполнят произведения немецких композиторов XVIII века.

Завершится «Геннин-fest» 7 августа. В этот день пройдут пленэр, мастер-классы и иммерсивный уличный спектакль о жизни одного из основателей города «Вилим». Вход на фестиваль свободный. Однако предварительно необходимо пройти регистрацию.

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