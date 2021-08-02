В Екатеринбурге снимут интернет-мьюзикл к 300-летию города

Создавать мюзикл будут композитор Александр Пантыкин и режиссер Сергей Пантыкин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начинаются съемки интернет-мюзикла, посвященного 300-летию уральской столицы. Главная идея постановки – рассказать про феномены и показать яркие сюжеты за 300-летнюю историю города. Создавать мюзикл будут уральский композитор Александр Пантыкин и режиссер Сергей Пантыкин.

- Подготовительный этап уже запущен. Написаны сценарий и музыка. И я уверен, что это будет совершенно новый продукт, — рассказал Сергей Пантыкин.

Съемки запланированы на середину августа. Сейчас идет поиск актеров, которые могут пройти кастинг 2 и 3 августа. Авторы проекта ждут на кастинг любящих зажигать, танцующих и поющих парней и девушек старше 18 лет, которые имеют вокальные, хореографические и актерские навыки. Кастинг пройдет в резиденции «Живого театра» по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 58А.

Для того, чтобы записаться на кастинг, необходимо пройти по ссылке и заполнить анкету.

Уже осенью 2021 года интернет-мюзикла можно увидеть в одном из кинотеатров города.