Три свердловских птицефабрики продают на Avito за полтора миллиарда

Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Ее стоимость оценена в один миллиард рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу три птицефабрики Свердловской области выставили на продажу на сайте Avito. На торги выставлены фабрики «Кировградская» и «Красноуральская» и предприятие птицепрома в селе Грязновское, расположенное под Богдановичем. Владелец объектов планирует выручить с них полтора миллиарда рублей. Об этом пишет издание ТагилСити.

- Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Ее стоимость оценена в один миллиард рублей. Птицефабрика производит более 20 тысяч тонн продукции, - говорится в объвлении на сайте.

За «Кировградскую» хотят получить порядка 400 миллионов рублей. Все предприятия продает некий Артем Раев. Накануне стало известно, что работники уральской птицефабрики «Рефтинская» забеспокоились из-за грядущей приватизации предприятия. Начальство отправляет письма работникам, в которых старается их успокоить.