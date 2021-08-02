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Общество2 августа 2021 19:25

Три свердловских птицефабрики продают на Avito за полтора миллиарда

Самым дорогим стало предприятие в Красноуральске
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Ее стоимость оценена в один миллиард рублей

Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Ее стоимость оценена в один миллиард рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу три птицефабрики Свердловской области выставили на продажу на сайте Avito. На торги выставлены фабрики «Кировградская» и «Красноуральская» и предприятие птицепрома в селе Грязновское, расположенное под Богдановичем. Владелец объектов планирует выручить с них полтора миллиарда рублей. Об этом пишет издание ТагилСити.

- Самой дорогой птицефабрикой является «Красноуральская». Ее стоимость оценена в один миллиард рублей. Птицефабрика производит более 20 тысяч тонн продукции, - говорится в объвлении на сайте.

За «Кировградскую» хотят получить порядка 400 миллионов рублей. Все предприятия продает некий Артем Раев. Накануне стало известно, что работники уральской птицефабрики «Рефтинская» забеспокоились из-за грядущей приватизации предприятия. Начальство отправляет письма работникам, в которых старается их успокоить.