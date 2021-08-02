Куйвашев одобрил концепцию хосписа на берегу Шарташа

Здесь не будет громоздких зданий, только построенные из природных материалов двухэтажные корпуса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил концепцию детского хосписа в Екатеринбурге, который построят на берегу озера Шарташ на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
- Маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями необходима не только профессиональная медицинская помощь, но и особенно бережный уход, психологическая поддержка, комфортные условия для жизни, - прокомментировал проект глава области.
Концепцию бесплатно разработало бюро ARCHINFORM . Возглавляющий его бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев отметил, что здание детского хосписа решили разместить в живописном окружающем ландшафте.
В домах будут расположены медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области
Согласно, концепции, здесь не будет громоздких зданий. Только построенные из природных материалов двухэтажные корпуса с палатами около 30 квадратных метров каждая. Также в домах будут расположены медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. А в центре композиции появится зимний сад.
- Здание должно быть создано так, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он мог не испытывать ни боли, ни страха, мог продолжать играть и развиваться, несмотря на болезнь, - объяснил концепцию Абдуллаев.
Отмечается, что в разработке проекта детского хосписа помогал основатель и руководитель первого в России отделения паллиативной помощи детям в Санкт-Петербурге Александр Ткаченко.
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