Куйвашев одобрил концепцию хосписа на берегу Шарташа

Здесь не будет громоздких зданий, только построенные из природных материалов двухэтажные корпуса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил концепцию детского хосписа в Екатеринбурге, который построят на берегу озера Шарташ на месте бывшего Игнатьевского женского скита Ново-Тихвинского монастыря. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями необходима не только профессиональная медицинская помощь, но и особенно бережный уход, психологическая поддержка, комфортные условия для жизни, - прокомментировал проект глава области.

Концепцию бесплатно разработало бюро ARCHINFORM . Возглавляющий его бывший главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев отметил, что здание детского хосписа решили разместить в живописном окружающем ландшафте.

В домах будут расположены медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Согласно, концепции, здесь не будет громоздких зданий. Только построенные из природных материалов двухэтажные корпуса с палатами около 30 квадратных метров каждая. Также в домах будут расположены медицинские посты и кабинеты, игровые, музыкальный зал, учебные классы, отделения для выездной службы и хозяйственные помещения. А в центре композиции появится зимний сад.

- Здание должно быть создано так, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он мог не испытывать ни боли, ни страха, мог продолжать играть и развиваться, несмотря на болезнь, - объяснил концепцию Абдуллаев.

Отмечается, что в разработке проекта детского хосписа помогал основатель и руководитель первого в России отделения паллиативной помощи детям в Санкт-Петербурге Александр Ткаченко.

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