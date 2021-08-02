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Общество2 августа 2021 12:44

В Екатеринбурге десантники празднуют День ВДВ: посмотрите фото

День Воздушно – десантных войск традиционно отмечается 2 августа
Маргарита РАЗУМОВА
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Утром десантники пришли на площадь Советской Армии

Утром десантники пришли на площадь Советской Армии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С самого утра в Екатеринбурге гуляют десантники - 2 августа они отмечают День ВДВ. По традиции «голубые береты» встречаются на площади Советской Армии и возле мемориала уральским воинам интернационалистам «Черный тюльпан».

Многие пришли возложить цветы к обелиску, на котором есть фамилии погибших сослуживцев

Многие пришли возложить цветы к обелиску, на котором есть фамилии погибших сослуживцев

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сослуживцы встретились 2 августа 20211 года

Сослуживцы встретились 2 августа 20211 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе к вечеру он переместятся на набережную Городского пруда и в парк ЦПКиО Маяковского.

Погода в этом день выдалась по-настоящему летней

Погода в этом день выдалась по-настоящему летней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Были и ветераны войны в Чечне

Были и ветераны войны в Чечне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году из-за пандемии коронавируса не предусмотрено никаких культурно-массовых мероприятий.

Сотни десантников пришли к мемориалу "Черный тюльпан"

Сотни десантников пришли к мемориалу "Черный тюльпан"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Празднование пройдет на местах, но не массово и с соблюдением всех норм безопасности, – уточнили в Союзе десантников Урала.

Предлагаем взглянуть на наш фоторепортаж.

Празднование Дня ВДВ в Екатеринбурге