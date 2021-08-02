В Екатеринбурге десантники празднуют День ВДВ: посмотрите фото

Утром десантники пришли на площадь Советской Армии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С самого утра в Екатеринбурге гуляют десантники - 2 августа они отмечают День ВДВ. По традиции «голубые береты» встречаются на площади Советской Армии и возле мемориала уральским воинам интернационалистам «Черный тюльпан».
Многие пришли возложить цветы к обелиску, на котором есть фамилии погибших сослуживцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сослуживцы встретились 2 августа 20211 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ближе к вечеру он переместятся на набережную Городского пруда и в парк ЦПКиО Маяковского.
Погода в этом день выдалась по-настоящему летней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Были и ветераны войны в Чечне
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этом году из-за пандемии коронавируса не предусмотрено никаких культурно-массовых мероприятий.
Сотни десантников пришли к мемориалу "Черный тюльпан"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Празднование пройдет на местах, но не массово и с соблюдением всех норм безопасности, – уточнили в Союзе десантников Урала.
Предлагаем взглянуть на наш фоторепортаж.