В Нижнем Тагиле пять парней угнали ВАЗ

Парней, идущих к машине, сняла камера видеонаблюдения Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле пять парней угнали синий ВАЗ-2106. Инцидент произошел ночью 27 июля. Об угоне сообщил в полицию 18-летний владелец отечественной легковушки, который купил машину и успел на ней поездить два дня.

- Молодой человек около 23 часов оставил машину у своего дома 9 по улице Полярной в поселке Кирпичный, а когда около трех часов ночи вернулся домой, то машины на месте не было. Молодому человеку причинен ущерб в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Парни попали на записи камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции уже проверили всех похожих по приметам местных жителей, но пока не вычислили угонщиков. Также неизвестно где находится украденная машина.

Полицейские за кражу автомобиля завели на молодых людей уголовное дело и просят всех, кто знает где могут находится парни или украденная машина сообщить в дежурную часть отдела полиции №16 по телефону (3435) 97-64-02 либо на линию 02.

Смотреть видеосюжет Полиция разыскивает парней, угнавших ВАЗ в Нижнем Тагиле

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