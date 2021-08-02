На Урале из-за нарушений закрыли детский лагерь

У организации, работающей с детьми, не было необходимо для работы санитарно-эпидемиологического заключения

В Сухом Логу судебные приставы закрыли летний лагерь в детском клубе из-за множества нарушений, которые могли навредить здоровью детей. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выяснили, что у организации, работающей с несовершеннолетними, не было необходимо для работы санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, на входе в клуб не проверяли состояние сотрудников и детей, не измеряли температуру и не записывали ее и это еще не все.

- К работе в летнем клубе были допущены лица, не прошедшие медицинское обследование (не пройден медосмотр: флюорография, забор крови и др., а также отсутствовала информация о прохождении обследования на «COVID-19»). В лагере не организовано медицинское обслуживание, справок о здоровье детей, посещающих лагерь, нет, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Сухоложский городской суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), и закрыл лагерь на 90 суток.